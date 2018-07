Acqua, meno perdite e più buona: la Regione 'ci mette' 20 milioni

20 milioni di euro per il servizio idrico emiliano-romagnolo. Una metà verrà destinata a ridurre le perdite, il resto (nelle aree di Parma e Piacenza) a migliorare la qualità dell'acqua.

Bologna "si aggiudica" 925.000 milioni e gli interventi verranno completati entro il 2023, grazie ad un accordo tra ministero dell'Ambiente, Regione e Atersir, l'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna che si occupa di acqua e rifiuti.

I nuovi fondi, nell'ambito del piano nazionale Fsc 2014-2020, innescano 65 interventi contro le perdite e 49 per la potabilizzazione (dal cromo esavalente, per il quale col decreto ministeriale del 14 novembre 2016 è stato stabilito un nuovo limite precauzionale).

Le risorse dedicate a trattamenti di potabilizzazione specifici per la riduzione della concentrazione di cromo VI, invece, riguarderanno solamente gli ambiti di Parma e Piacenza, in special modo i territori in cui sono stati riscontrati valori al di sopra del nuovo limite definito dalla recente normativa. In particolare, 1,91 milioni vanno in provincia di Parma e otto milioni e 90.000 euro in quella di Piacenza. Commenta l'assessore regionale Paola Gazzolo: "L'Emilia-Romagna è tra le poche Regioni in Italia ad essere esclusa dalla procedura di infrazione comunitaria sulle acque reflue. Ora l'impegno continua e i 20 milioni che saranno investiti ne sono una concreta dimostrazione". Sorride anche il presidente Atersir Tiziano Tagliani, sindaco di Ferrara, che sulle reti parla di "bel passo avanti in termini di efficienza".

Per quanto riguarda la riduzione delle perdite, ecco quanti soldi che arrivano negli altri territori: 1,2 milioni a Piacenza, 3,35 a Parma, 895.000 euro a Reggio, 969.000 euro a Modena, 1,425 milioni a Ferrara, 400.000 euro a Ravenna e a Forlì Cesena, 435.000 euro a Rimini. (dire)