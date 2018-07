Alberto Tomba testimonal dell'Appennino: 'Mi vedrete in quota presto, mi sto preparando'

Per il secondo anno è Alberto Tomba il testimonial dell'Appennino bianco e verde dell'Emilia-Romagna: neve, natura, sapori e tanto sport. Al via dunque la campagna di Regione e Apt per promuovere sui mercati nazionali e internazionali la vacanza attiva in Appennino, tutto l'anno.

'Quest'anno racconterò non solo l'appennino bianco, ma anche quello del trekking e delle attività nella bella stagione. Un'immensa palestra a cielp aperto, a stretto contatto con la natura, dove rigenerare il corpo e la mente lontano dai ritmi frenetici della nostra quotidianità'.

Per il presidente della Regione Bonaccini "L'Emilia-Romagna è un po' come Tomba: unica e conosciuta in tutto il mondo". E così, dopo il record del 2017 con 57 milioni di visite e con una crescita anche in Appennino con 2 milioni di presenze, ora si punta a crescere ancora di più.