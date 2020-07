VIDEO| Zanardi dimesso: trasferito in centro di neurabilitazione

Si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto Alex Zanardi, ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Siena dallo scorso 19 giugno. "La normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale - ha dichiarato Il direttore generale dell'Aou Senese Valtere Giovannini" che ha riservato per il campione parole di stima e incoraggiamento.