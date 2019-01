Alice una bolognese sulla SeaWatch, Merola: 'A lei medaglia al merito civico'

"Sulla Sea Watch da giorni in cerca di un porto per sbarcare 32 persone allo stremo, c'è un pezzo di Bologna. Ad Alice Vignodelli assegnerò la Medaglia al Merito Civico Giorgio Guazzaloca perché il suo impegno è profondamente civico e ci ricorda che dobbiamo restare umani". A scriverlo è il sindaco Virginio Merola che premierà dunque la giovane a bordo della Sea Watch, che insieme alla Sea Eye, attendono di far sbarcare 49 migranti in un porto europeo.

Alice Vignodelli, 25 anni, ha raccontato in un video cosa accade sulla nave della ong tedesca che ha tratto in salvo 32 migranti.

