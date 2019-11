VIDEO| Allagamenti a Budrio: l'opinione di Leonardo Brini (in dialetto)

Una nota di colore in una giornata difficile. Un 87enne che ha molto da raccontare, il signor Leonardo Brini che esprime le sue opinioni, in dialetto, dopo gli allagamenti di questa mattina a Budrio.

"Io una situazione di questo tipo l'ho vissuta solo in tempo di guerra, con i tedeschi, quando si ruppero gli argini, ma io a 14 anni ero ai Due Ponti, a Campotto, a ripristinare gli argini e a pulire. Qui non ho mai più visto pulire, è una vergogna perchè la Bonifica Renana la pago anche io, come tutti..... Quando tagliano qualcosa, bisogna raccogliere...."