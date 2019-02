Delitto di Cogne, Annamaria Franzoni torna in libertà

Dopo circa 10 anni di pena scontata è tornata in libertà Annamaria Franzoni, 47 anni, condannata nel 2008 per avere ucciso suo figlio Samuele Lorenzi. La notizia è riportata dall'agenzia Ansa.

Franzoni dal 2014 era agli arresti domiciliari a Ripoli Santa Cristina, frazione di San Benedetto Val di Sambro, nell'appennino bolognese. La donna sarebbe stata informata dal Tribunale di sorveglianza che la sua pena risulta espiata, in anitcipo di qualche mese rispetto alla fine indicata, luglio 2019.

Il delitto di Cogne

Il delitto di Cogne risale al 30 gennaio 2002, quando in una villetta di Montroz, frazione di Cogne in Valle d'Aosta, morì il piccolo Samuele Lorenzi. Aveva il cranio fracassato. La Franzoni telefonò al 118 dicendo che suo figlio stava vomitando sangue. I medici arrivarono e trovarono Samuele con numerose ferite alla testa e alle mani; meno di due ore più tardi il bimbo era morto. Tuttavia nei giorni successivi le indagini dei Carabinieri raccolsero pesante quadro indiziario, secondo il quale il piccolo Samuele era stato colpito ripetutamente a morte da un oggetto, mai rinvenuto. Ammamaria Franzoni venne arrestata dopo circa 40 giorni e al termine del processo di primo grado venne condannata a trent'anni di carcere in rito abbreviato. Gli anni di pena vennero ridotti a 16 in appello. Nel maggio 2008 la sentenza defnitiva della Cassazione, che conferma l'appello.