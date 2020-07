Loiano, un'antenna 5G dal 2022: "Nessuna obiezione perché tutto a norma di legge"

Un’antenna 5G entrerà in funzione nel 2022 a Loiano. La richiesta di utilizzare una delle due antenne in località Poggiolone è arrivata dall’operatore Iliad, ed è stata già vagliata dal Comune. Ad annunciarlo è il sindaco Fabrizio Morganti, prima con un lungo post sui social, e poi nel corso di una commissione in videoconferenza. Momento in cui sono stati spiegati tutti i dettagli della richiesta: “Il 18 giugno è stata presentata una Scia da parte dell’operatore – spiega a Bologna Today il primo cittadino Morganti – rispetta tutti i parametri previsti dalla legge ed entrerà in funzione tra due anni. Non ci possono essere obiezioni in merito perché la richiesta rispetta tutto quello che è previsto in materia”.

Entrando nel dettaglio, Morganti incalza: “La richiesta riguarda la riconfigurazione di un’antenna che in precedenza era di un altro gestore, e da subito ci siamo mossi per capire se nei territori dell’Unione erano pervenute simili richieste al fine di avere un atteggiamento comune, scoprendo che questo è successo, oltre che a Loiano, solo a Ozzano. Ci siamo attivati per un ragionamento approfondito sul tema contattando il tavolo che si era costituito in Città Metropolitana e al quale sedevano tutti gli esperti - spiega - Valutata la Scia non abbiamo riscontrato nessuna possibilità di opporci. La richiesta fatta è per la riconfigurazione per una banda del 5G da 700 MHZ, la stessa che sta utilizzando la tv digitale”.

E ancora: “La cosa per la quale si poteva verificare qualche opposizione era il non rispetto dei limiti, cioè avere un’esposizione superiore a 6 Volt/Metro, che in Italia è la più bassa, anche perché vicino c’è una scuola. Ma anche questa preoccupazione è infondata perché Arpa ci ha informato che entro il raggio di 200 metri non esistono più problematiche riguardo alla presenza di un’antenna del genere, e in ogni caso il punto della scuola più vicino dista dall’antenna 590 metri”.

A prendere una dura posizione sull’argomento è il gruppo di opposizione Loiano Impegno Comune: “Su un argomento così importante non c’è stata trasparenza – commenta il consigliere Danilo Zappaterra – e parliamo di un argomento che tocca tutti i cittadini di Loiano. Se non era per noi questo argomento non sarebbe venuto fuori. Appena saputo che un operatore aveva presentato tale richiesta io e Paolo Venturi ci siamo attivati, facendo anche una richiesta di accesso agli atti. Solo dopo il sindaco ha comunicato a cittadini cosa era stato già deciso. Vogliamo sapere se ci sono altre richieste in corso, e se, in tal caso, il Comune metterà al corrente i suoi cittadini o lo farà solo a cose già decise”.

Ozzano

A Ozzano una richiesta di riconfigurazione in 5G di un’antenna già esistente è stata autorizzata a novembre 2019, e un’altra è al vaglio degli enti preposti. “Ci sono pervenute nel tempo due richieste – spiega il sindaco Luca Lelli - la prima, rispettando tutti i parametri previsti è stata già autorizzata mentre l’altra è ancora allo studio”.