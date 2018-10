Anziana si sente sola: chiede aiuto a pattuglia, poi offre caffè e biscotti

Una chiamata come tante, con l'urgenza di intervenire, dacché chi chiamava era una anziana che aveva bisogno di aiuto. Ma quando la pattuglia dei Carabinieri di San Lazzaro è arrivata nel luogo indicato ieri pomeriggio in via Kennedy, al posto di una situazione di emergenza hanno trovato una 86enne, con caffè e biscotti sul vassoio.

La donna, ha spiegato poi, si sentiva sola, e voleva scambiare quattro chiacchiere con qualcuno. I militari a quel punto si sono tranquillizati e dopo aver scambiato qualche parola con l'anziana hanno contatato il figlio, fuori città per impegni.