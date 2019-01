A 88 anni si innamora di un 25enne, spende 100mila euro: la storia finisce in Tribunale

A 88 anni si innamora di un giovane di 25, ma in poco tempo spende cifre per 100mila euro. E' la storia finita sui banchi del Tribunale di Forlì, per la quale ora uno psichiatra è accusato di falso ideologico. A riportare la notizia è il Resto del Carlino di Forlì.

Tutto è nato da una guerra di perizie scatenate dall'azione civile mossa figlia 63enne della signora anziana, che alla fine è stata interdetta. Una delle perizie, che in prima battuta dichiarava l'88enne sana di mente, secondo l'accusa sarebbe stata modificata, rendendo il verdetto favorevole alla signora, peraltro già in passato ricoverata in psichiatria.

Il ramo penale della causa civile è agli inizi, mentre il tribunale ha già riconosciuto l'88enne interdetta, e quindi affiancandole un amministratore del patrimonio che deve rendere conto di tutte le spese sostenute alla Corte.