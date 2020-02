VIDEO| Incendio ad Anzola: rimessa in legno a fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri poco dopo le 14 ad Anzola dell'Emilia, in via Baiesi 146, dopo la chiamata al 115. A bruciare una un prefabbricato in legno, adibito al ricovero della legna da ardere e di una caldaia per il riscaldamento dell'abitazione adiacente.

I vigili del fuoco sono intervenuti dalla centrale con due squadre e l'autobotte. I pompieri hanno spento l'incendio e messo in sicurezza lo scenario in modo che le fiamme fossero circoscritte. Nessun ferito e sul posto il 115.