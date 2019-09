Tre appartamenti all'asta in via Amendola: il bando Invimit scade il 20

"Manca una settimana alla fine del conto alla rovescia per aggiudicarsi le tre unita' immobiliari ubicate a Bologna e messe all'asta da Invimit". A segnalarlo e' la stessa societa' partecipata al 100% dal ministero dell'Economia e delle Finanze, con una nota. "La vendita, dedicata a tutti i privati cittadini e alle imprese, e' attiva in otto delle maggiori citta' italiane.

A Bologna - spiega Invimit- sono messi in vendita tre appartamenti di taglio grande, in prossimita' del centro storico, per un valore totale di 1,220 milioni di euro". Si tratta di tre appartamenti nello stesso palazzo di via Amendola: i tre lotti presentano prezzi a base d'asta di 620.000, 400.000 e 200.000 euro.

"È fissata per il prossimo 20 settembre la scadenza per presentare le offerte di acquisto per questa prima selezione delle proprieta' gestite da Invimit- continua la nota- attraverso un'innovativa procedura d'asta che punta a garantire un inedito livello di trasparenza e tracciabilita' dell'intero processo di aggiudicazione".