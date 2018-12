Maltempo: neve e gelo, piano di manutenzione per le le linee elettriche in Appennino

500 km di linee elettriche, 400 cabine automatizzate, 100 km di nuovi conduttori. Sono i numeri del piano di resilienza di E-distribuzione, società del gruppo Enel. Il potenziamento, presentato stamane in Regione, ha in previsione una spesa di 53 milioni di euro nel triennio 2017-2020, per fare fronte ai momenti di maggiore stress della rete elettrica, vale a dire durante le nevicate invernali e nel periodo di calura estiva.