Bomba, cipolla esplosiva e spade: 'arsenale' in camera da letto, scattano le manette

Un bolognese di 22 anni è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi ed esplosivi.

L'indagine dei Carabinieri della Stazione di San Ruffillo e del Nucleo Operativo, coordinati dalla pm Gabriella Tavano, è nata da alcune segnalazioni confidenziali su una possibile attività di spaccio in un appartamento del quartiere Savena.

Ieri i militari hanno fatto irruzione e perquisito l'abitazione, dove il ragazzo vive insieme ai genitori: oltre a 90 grammi di hashish e 800 euro nei cassetti della scrivania in camera da letto. Non solo, su alcune mensole e appesi al muro sono stati trovati due spade, un tirapugni, 15 pugnali, una bomba artigianale con miccia da un metro, 30 grammi di polvere da sparo e una cipolla esplosiva. Il giovane, con precedenti per spaccio, è finito direttamente in carcere, in attesa della convalida dell'arresto.