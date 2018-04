Droga nascosta persino nelle orecchie: pusher in arresto

Droga in zona universitaria: ieri pomeriggio alle 17:20 una volante della Polizia è passata in Piazza Verdi angolo via Petroni e gli agenti hanno visto chiaramente un uomo cedere un pezzo di una sostanza solida a un secondo soggetto. I due poi si sono divisi e hanno preso direzioni diverse.

I poliziotti a piedi li hanno seguito e sono riusciti a fermare entrambi. L'acquirente è un marocchino del '92 e ha subito ammesso di aver acquistato l'hashish, precisamente una quantità pari a 4,74 grammi e ha avuto quindi una contestazione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente.

Lo spacciatore è invece un algerino 38enne con precedenti di Polizia e pregiudizi vari. Oltre alla sostanza che aveva ceduto aveva addosso 79,35 grammi di hashish, 0,28 grammi di cocaina e 73 euro in contanti tutti accartocciati oltre a una lama in acciaio. Nel momento in cui ha visto di essere stato pizzicato ha cercato di liberarsi e nascondere alcune dosi, una delle quali infilata adirittura in un orecchio. Le iniziali sono A.H., è stato arrestato per possesso di droga i fini di spaccio e ha la Direttissima stamattina.