Controllo in un bar della Bolognina, vede i Carabinieri e scappa: addosso aveva della droga

Arresto in Bolognina. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna ad arrestato un 25enne senegalese per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto all’interno di un bar frequentato da malviventi, spacciatori e consumatori di droghe, situato in zona Bolognina.

Vede i Carabininieri e cerca di scappare: poi ingoia degli ovuli di droga

Alla vista dei militari, entrati nel locale per controllare gli avventori, il giovane senegalese ha tentato la fuga spingendo gli operanti e ingoiando degli ovuli di droga che aveva in tasca, ma è stato arrestato. Preoccupati per il pusher che aveva ingerito la sostanza stupefacente, i militari hanno chiamato subito il 118 e lo stesso è stato trasportato in via precauzionale al Pronto Soccorso per accertamenti.

L'arresto: il giovane aveva già dei precedenti

In seguito, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane senegalese, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Uno dei Carabinieri aggrediti è stato soccorso dai sanitari del 118 e dimesso con una prognosi di cinque giorni.