Casalecchio, 28enne arrestato per droga, porto d'armi e minacce

I Carabinieri hanno arrestato un bolognese di 28 anni a Casalecchio di Reno, in via Santa Marina. Il giovane ha inizialmente ostacolato la perquisizione degli uomini in divisa, opponendo resistenza a minacciandoli: poi l'ingresso nel suo appartamento il controllo.

In casa aveva tre grammi di marijuana, un bilancino di precisione insieme a un kit per il confezionamento e due coltelli a serramanico. Sequestrata la merce, il ragazzo è stato accompagnato prima al comando di San Giovanni in Persiceto, poi in tribunale per la direttissima.