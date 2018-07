Emergenza in aeroporto: aereo in difficoltà chiede di atterrare, poi l'allarme rientra

Emergenza in aeroporto. Il volo 4502 della Vueling, proveniente da Minorca (SPA) e diretto a Roma ha dovuto richiedere alla torre di controllo di Bologna un atterraggio di emergenza all'aeroporto Marconi, lamentando un malfunzionamento all'impianto idraulico, su di un Airbus A320.

Per questo motivo la Torre di controllo ha immediatamente inviato la richiesta di emergenza ai Vigili del Fuoco. I mezzi e gli uomini del distaccamento aeroportuale hanno effettuato subito lo schieramento di soccorso aspettando l’aeromobile in difficoltà. Dalla sede centrale di via Ferrarese sono partite le autobotti verso il Marconi. All’ultimo momento, però, per questioni tecniche, l’Airbus con passeggeri a bordo è stato reindirizzato sugli aeroporti di Roma, facendo rientrare l'allarme. Secondo il sito flightaware, il tracciato del velivolo si è concluso con il regolare atterraggio all'aeroporto di Roma Fiumicino.