T-shirt Autschwitzland, Selene Ticchi condannata? 'Non ne so nulla, ma andrò a processo'

"A me non è stato notificato nulla". Lo ha detto a Bologna Today Selene Ticchi, allora militante di Forza Nuova che il 28 ottobre del 2018 a Predappio, in occasione della manifestazione in ricordo della marcia su Roma, aveva indossato una t-shirt nera con la stampa "Auschwitzland", scritta con i caratteri della Disney.

Il Tribunale di Forli' "ha condannato Selene Ticchi a quattro mesi di reclusione commutati in 9.000 euro di multa più 50", e dunque "ha dato ragione all'Anpi", sottolinea "Patria indipendente", il quindicinale dell'Associazione nazionale partigiani italiani.

"Come fanno a saperlo se io non ho ricevuto nulla?" continua Ticchi "il pm ha fatto trapelare la notizia? C'è il segreto, quindi, visto che domani sarò a Forlì per motivi di lavoro, andrò anche a informarmi, ma dico sin da ora che farò opposizione perchè voglio essere processata". Del resto lo avea detto sin da subito: "Non vedo l'ora di andare in udienza e ci andrò a testa alta. La sentenza della Cassazione di febbraio parla chiaro - dice Selene Ticchi a Bologna Today - neanche il saluto romano è reato, men che meno ho istigato all'odio razziale, non sono andata a Predappio con un cartello contro gli ebrei".

"Mi sono informata, neanche la Disney può citarmi perché il font è libero, solo la scritta Walt Disney è coperta da copyright". Ma la t-shirt non è una novità: "A me l'hanno regalata, ma è in vendita su Google, un tifoso serbo della Stella Rossa qualche anno fa la indossava e la foto gira tranquillamente in rete".

Da dove viene Auschwitzland?

La parola "Auschwitzland" spiega Ticchi a Bologna Today "è stata coniata dal professore dell'università di Bristol, Tim Cole, che nel suo libro 'Selling the holocaust' ha cercato di analizzare come su questa tragedia si è anche guadagnato, con caffetterie, musei virtuali e addirittura parchi tematici".

Gli insulti sono stati parecchi, tanto che Selene Ticchi era stata costretta a chiudere per un periodo il suo profilo Facebook: "Non mi interessano gli insulti personali, ma le minacce anche alla mia famiglia, a mia madre, cosa c'entrano? Prendetevela con me".