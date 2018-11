Finestrini rotti e auto rovistate, cresce l'allerta in Bolognina

Almeno tre vetture danneggiate dai ladri, nel giro di pochi giorni. Cresce l'allarme in Bolognina, dove da qualche giorno si stanno susseguendo episodi di danneggiamento alle auto in sosta a scopo di furto.

Tre vetture, tutte di media cilindrata, sono state 'visitate' dai ladri con il medesimo modus operandi, ovvero la rottura di un finestrino e poi l'abitacolo messo sottosopra. "Tra l'altro non hanno rubato niente" si lamenta Luigi, uno dei proprietari che è andato dai carabinieri a sporgere denuncia per l'accaduto, la sua auto danneggiata in via di Vincenzo. In via Battindarno invece, zona Reno Barca, i ladri hanno asportato nottetempo le ruote da un'Alfa: il proprietario ha ritrovato i mezzi senza cerchioni e copertoni, sopra i tristemente noti 'quattro ceppi'.