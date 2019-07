Collegamento Ponte Rizzoli - Ozzano sospeso, scatta la protesta: "Non isolate la frazione"

"La frazione di Ponte Rizzoli non può rimanere isolata. E' impensabile non collegare una parte del territorio alla via Emilia, per questo la Linea 132 non può essere, anche solo se momanteneamente, tolta". E' questa la posizione di un gruppo di cittadini di Ozzano, che ha lanciato una petizione online e inviato una lettera a Comune e Tper, appena appresa la notizia che per qualche settimana sarà sospesa la Linea bus 132, Ponte Rizzoli - Ozzano Galvani.

La polemica

A parlare è Nadia d'Arco - portavoce di un gruppo, di cittadini - che attualmente si sta istituendo sotto forma di comitato 'L'altra Ozzano' - e che a BolognaToday spiega: "Già al termine della scuola, le corse in quella specifica tratta vengono diminuite, e ad agosto addirittura sospese, causando forti diagi. La frazione di Ponte Rizzoli è da anni in fase di espansione urbanistica, ma all'aumentare delle abitazioni non c'è un proporzionale aumento dei servizi".

E ancora: "Se anche una sola persona deve spostarsi e non ha l'auto come può fare se non c'è neanche più un bus? Un anziano, un giovane, chiunque non può muoversi, è bloccato nella frazione. E' per questo che abbiamo avviato una raccolta firme, al fine di sollecitare tutti gli organi competenti ed evitare la sospensione del collegamento dal 3 al 31 agosto".

Il sindaco

A fare delle precisazioni però, è il sindaco di Ozzano, Luca Lelli: "La Linea 132 è interamente gestita da Tper, e non è competenza del Comune. La sospensione del collegamento riguarda alcune settimane del mese di agosto, e parliamo di una Linea che fa cinque corse al giorno, ma è comunque poco sfruttata. In poche parole sono pochissime le persone che la utilizzano, e per lo sono studenti. E' per questo che quel collegamento è stato studiato e pensato soprattutto in funzione delle scuole, al fine di permettere agevoli spostamenti. Ad Agosto, non essendoci lezioni, viene sospesa per alcune settimane".