Santa Barbara: in Piazza l'autogrù che intervenne nella strage del 2 agosto

Un mezzo 'simbolo' per la città di Bologna e sarà esposto per la prima volta in assoluto domenica in Piazza Maggiore. Si tratta dell'autogru dei Vigili del Fuoco, che intervenne il 2 agosto 1980 dopo l'esplosione della bomba alla stazione di Bologna.

Restaurata in una carrozzeria del modenese, sarà esposta insieme alla Isotta Fraschini di Milano, mezzo storico del Corpo dei caschi rossi che sfila il 2 giugno a Roma. Dopo varie vicissitudini, rischiava di essere rottamata ma un pompiere l'ha fatta restaurare e oggi è uno dei simboli dei soccorsi della strage del 2 agosto.

L'autogru sarà in Piazza Maggiore a Bologna in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei pompieri, che coglieranno l'occasione per spiegare a cosa servono i mezzi, anche con simulazioni e dimostrazioni dalle 11, e alle 16 verranno effettuate alcune simulazioni di intervento con lo spegnimento di gas in bombole, discese e soccorsi con attrezzature alpinistiche, la ricerca tra macerie con i cani, il montaggio dei quattro pezzi della scala italiana in legno. Le tecniche di soccorso impiegate nell'incidente stradale e l'utilizzo della squadra Nbcr chiuderanno le simulazioni.