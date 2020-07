Autostrazione, tentato di rubare un'auto "Corrente": nei guai tre minori della "Bologna bene"

Si è messo al volante di una Renault Zoe,"Corrente, parcheggiata in Autostazione, ha fatto salire altri quattro amici, e stava per partire, quando una dipendente dell'azienda, incaricata del recupero e della manutenzione delle auto elettriche, ha cercato di fermarlo e ha chiamato i Carabinieri.

E' accaduto ieri, 19 luglio, alle 18 in Piazza XX Settembre. Quando la donna si è avvicinata, ha estratto le chiavi, spegnendo il veicolo, è stata anche affrontata dai ragazzini: “Se non vuoi problemi, spostati”, per poi darsela a gambe in direzione del ponte di via Matteotti.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono riusciti a individuare tre dei ragazzini che stavano correndo verso Piazza dell’Unità, l’autista e due dei quattro passeggeri. Durante la ricostruzione dei fatti, i militari hanno scoperto che nei giorni scorsi, altre auto elettriche erano state prese di mira da ignoti che si erano impossessati delle chiavi di accensione. I militari sospettano che il giovane autista sia riuscito a entrare nel veicolo utilizzando un mazzo di chiavi di provenienza illecita o approfittando di una dimenticanza del precedente utilizzatore. I tre minorenni, incensurati e di buona famiglia, di età compresa tra 14 e i 15 anni, sono stati accompagnati in caserma, denunciati per tentato furto aggravato in concorso e affidati ai genitori.