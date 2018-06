In Autostazione con 23 ovuli di eroina bianca: due in arresto

23 ovuli di eroina bianca del peso complessivo di circa 180 grammi con principio attivo del 44%. Sono stati sequestrati questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Bologna Centro.

Una squadra specializzata in reati di droga e impegnata nei controlli del territorio tra Piazza Verdi e il Parco della Montagnola, ha notato due soggetti mentre si aggiravano nei pressi dell’Autostazione. I due sono stati controllati e identificati: si tratta di due cittadini pakistani, in Italia con permesso di soggiorno per motivi umanitari, un 33enne senza fissa dimora e un 29enne residente a Gravina di Puglia. Gli ovuli sono stati rinvenuti addosso a quest'ultimo: la sostanza è stata analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, sono stati rinchiusi in carcere.