Lavori in autostrada: le chiusure programmate dall'8 luglio

I caselli e i tratti autostradali chiusi per lavori dall'8 luglio:

A1

- Rioveggio - Entrata Chiusa (Km 222.7 - direzione: Napoli). Rioveggio in entrata chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/07/2019 al giorno 11/07/2019 verso Firenze per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Sasso Marconi.

- Rioveggio - Uscita Chiusa (Km 222.7 - direzione: Napoli). L'uscita di Rioveggio è' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/07/2019 al giorno 11/07/2019 provenendo da Bologna per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Sasso Marconi.

- Firenze-Pian del Voglio - Tratto Chiuso (Km 237.2 - direzione: Napoli). Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Pian Del Voglio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/07/2019 al giorno 11/07/2019 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Badia su Variante di valico.

Sulla A1 Milano Napoli per programmati lavori di pavimentazione previsti in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, nelle due notti consecutive di martedì 9 e mercoledì 10 luglio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti al traffico:

- Chiusura del tratto tra il bivio con la Variante di Valico e Pian del Voglio in direzione di Firenze;

- Chiusura della stazione di Rioveggio in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna

- Chiusura della stazione di Pian del Voglio in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa alla stazione autostradale di Rioveggio, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Sasso Marconi; mentre per la stazione di Pian del Voglio si potrà utilizzare la stazione di Badia in A1 Variante.

- Firenze - Tratto Chiuso (Km 32.966 - direzione: Firenze). Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/07/2019 al giorno 12/07/2019 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli.

- Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire programmati lavori di ordinaria manutenzione degli impianti nelle gallerie, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 06:00 di venerdì 12 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica "Località La Quercia" e "Località Aglio", in direzione di Firenze.

Nello stesso orario, saranno chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Inoltre, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 06:00 di venerdì 12 luglio, sarà chiusa l'area di servizio "Badia Nuova ovest", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, dovrà percorrere la A1 Panoramica.

A14

- Castel San Pietro - Uscita Chiusa (Km 38.2 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). L'uscita di Castel San Pietro è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/07/2019 al giorno 10/07/2019 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Imola.

- Castel San Pietro - Entrata Chiusa (Km 38.2 - direzione: Autostrada milano-napoli)

Castel San Pietro in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/07/2019 al giorno 10/07/2019 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di lunedì 8 e di martedì 9 luglio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Castel San Pietro, per chi proviene da Pescara/Ancona, con orario 22:00-06:00;

-per una notte, dalle 22:00 di martedì 9 alle 06:00 di mercoledì 10 luglio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Castel San Pietro, verso Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna San Lazzaro o di Imola.

- Bologna Fiera - Entrata Chiusa (Km 15.5 - direzione: Autostrada Milano-Napoli).Bologna Fiera in entrata è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/07/2019 al giorno 10/07/2019 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

- Bologna Fiera - Uscita Chiusa (Km 15.5 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). L'uscita di Bologna Fiera è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/07/2019 al giorno 10/07/2019 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 8 e di martedì 9 luglio con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna San Lazzaro sulla stessa A14 o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

- Metauro Ovest - Area di Servizio Chiusa (Km 186.2 - direzione: Taranto). L'area di servizio Metauro ovest e' chiusa dalle ore 21:00 del giorno 09/07/2019 alle ore 06:00 del giorno 10/07/2019 per lavori

- Bologna - Entrata Chiusa (Km 0.8 - direzione: Autostrada Bologna-Taranto). Bologna Casalecchio in entrata è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 09/07/2019 al giorno 12/07/2019 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.

- Bologna - Uscita Chiusa (Km 22.2 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). L'uscita di Bologna San Lazzaro è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/07/2019 al giorno 11/07/2019 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Castel San Pietro.

- Bologna - Entrata Chiusa (Km 22.2 - direzione: Autostrada Milano-Napoli. Bologna San Lazzaro in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/07/2019 al giorno 11/07/2019 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Fiera.

Città metropolitana

- San Giovanni in Persiceto - Entrata Chiusa (direzione: Complanare di bologna)

Svincolo San Giovanni in Persiceto in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/07/2019 al giorno 11/07/2019 verso Complanare di Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Complanare di Bologna: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.

- San Giovanni in Persicheto - Entrata Chiusa (direzione: Borgo Panigale). Svincolo San Giovanni in Persiceto in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 11/07/2019 al giorno 12/07/2019 verso Bologna Borgo Panigale per lavori. Entrata consigliata verso Bologna Borgo Panigale: Svincolo SS 9 Via Emilia.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle tre notti consecutive di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto verso la Tangenziale di Bologna con orario 22:00 - 6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SS9 Via Emilia.

- Raccordo Casalecchio: R14, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio al traffico, in entrata verso Ancona, nelle tre notti consecutive di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale o Bologna San Lazzaro.