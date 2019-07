Strade a autostrade: i tratti chiusi da lunedì 15 luglio

I tratti stradali e autostradali chiusi al traffico da lunedì 15 luglio:

- Bologna - Entrata Chiusa (Km 0.8 - direzione: Autostrada Bologna-Taranto). Bologna Casalecchio in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/07/2019 al giorno 19/07/2019 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

Sul Raccordo di Casalecchio R14, per lavori programmati di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio al traffico, in entrata verso Ancona e verso Padova, nelle quattro notti consecutive di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, con orario 22:00-6:00. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni autostradali di Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera, Bologna Arcoveggio o Bologna San Lazzaro.

- Castel San Pietro - Uscita Chiusa (Km 38.2 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). L'uscita di Castel San Pietro è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/07/2019 al giorno 17/07/2019 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Imola.

- Castel San Pietro - Entrata Chiusa (Km 38.2 - direzione: Autostrada Milano-Napoli). Castel San Pietro in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 16/07/2019 al giorno 17/07/2019 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

- Bologna - Entrata Chiusa (Km 0.8 - direzione: Autostrada Bologna-Taranto). Bologna Casalecchio in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 21/07/2019 al giorno 26/07/2019 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

- San Giovanni in Persicheto - Entrata Chiusa (direzione: Complanare di Bologna). Svincolo San Giovanni in Persiceto in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 15/07/2019 al giorno 20/07/2019 verso Complanare di Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Complanare di Bologna: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto verso la Tangenziale di Bologna con orario 22:00 -6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SS9 Via Emilia.