Bazzano: in casa 6 cani denutriti, donna denunciata per maltrattamenti

Intervento dell'Ente Protezione Animali e dei Carabinieri ieri mattina a Bazzano, nel comune di Valsamoggia. Una donna di 62 anni è stata denunciata per maltrattamento di animali in seguito al rinvenimento nella sua abitazione, un condominio di case popolari in via Melilli, di 5 cani meticci è di un Jack Russel tutti visibilmente denutriti e cattive condizioni igieniche.

Le condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio non erano consone ospitare 6 cani, si tratta appunto di un appartamento di 60 metri quadrati. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Municipale di Valsamoggia e gli addetti ASL che hanno provveduto a trasportare i cani in una struttura sicura. La donna era già stata al centro di diverse segnalazioni e più volte invitata a porre rimedio alla situazione fino all'epilogo di ieri mattina.