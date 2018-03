Live 2018, new entry nella band di Vasco: è Beatrice Antolini

Ha iniziato a studiare pianoforte a 3 anni, suona la batteria e il basso. E' Beatrice Antolini, maceratese 35enne, il "nuovo acquisto" di Vasco Rossi.

L'annuncio su Facebook: "La New Entry è una giovane polistrumentista di talento che vi stupirà, suona percussioni sintetizzatore pianoforte, chitarra e sostituirà Clara (Moroni - ndr) per i cori".

Così il Blasco fa le convocazioni per il SuperGruppo del " VascoNonStopLive018 ": Matt Laug alla batteria, Claudio Gallo Golinelli al basso, Alberto Rocchetti per il tocco del Lupo alle tastiere e pianoforte, Frank Nemola alle tastiere, programmazione, cori e fiati, Stef Burns e Vince Pastano alle chitarre e, appunto "Beatrice Antolini per i colori, le percussioni, il “synth“, i cori e - conclude - chi non vuole restare qui vada in collina".

"VascoRossinonstoplive2018" partirà con la data zero da Lignano il 27 maggio, per poi fare tappa Torino, Padova, Roma, Bari e Messina.