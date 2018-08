Ruba scatoloni di abiti nel magazzino dell'Interporto, ripresa dalle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Bentivoglio hanno denunciato una 46enne per furto aggravato in concorso. La denuncia è scaturita a seguito delle indagini che i militari avevano avviato qualche tempo fa per risalire all’identità di chi aveva commesso un furto di capi di abbigliamento ai danni di una società adibita a logistica e trasporti, situata nell’Interporto di Bentivoglio.

Analizzando le immagini della videosorveglianza, i Carabinieri avevano scoperto che il delitto era stato commesso da una coppia di adulti che avevano raggiunto il “blocco 11.2” dell’azienda a bordo di una Fiat 500.

In particolare, l’uomo, che non è stato ancora identificato, faceva da “palo” vestito con abbigliamento casual, mentre la donna, vestita con una tuta rossa, i capelli corti e di costituzione muscolosa, era stata immortalata mentre sollevava i pesanti scatoloni dell’azienda per trasportarli dall’area di stoccaggio al portabagagli della Fiat 500. La donna, riconosciuta nella 46enne, originaria del napoletano, è una ladra esperta e nota agli inquirenti per i suoi numerosi precedenti di polizia specifici.