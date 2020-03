Spaccia a bordo di una bici rubata ad un carabiniere

Ieri pomeriggio la polizia ferroviaria di Bologna ha arrestato un 19enne tunisino avvistato con fare sospetto a bordo di una bici elettrica in via Emanuel, zona San Donato.

Fermato per i controlli, il ragazzo aveva addosso 25 grammi di eroina già confezionata e pronta a essere venduta, oltre a nascondere circa 100 euro nei pantaloni.

La bici elettrica, utilizzata per l'attività di spaccio, era stata rubata qualche giorno fa a un carabiniere di fronte al Tribunale dei minorenni in via del Pratello. La bici è stata restituita al militare mentre per il tunisino, irregolare sul territorio nazionale, è partito il processo per direttissima.