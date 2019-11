Si perde durante giro in bici: bimbo di dieci anni si presenta da solo ai carabinieri

Si è perso durante un giro in bici con la mamma, ma ha avuto l'iniziativa di portarsi alla caserma dei Carabinieri del quartiere a tempo di record. Sono i contorni di una disavventura a lieto fine per un bimbo di dieci anni, recuperato dai carabinieri della stazione Mazzini di via Oretti mentre era solo in strada.

I militari hanno visto infatti il piccolo titubare dinanzi l'ingresso della stazione Mazzini dalle telecamere. Usciti all'esterno, hanno chiesto al bimbo dove fossero i genitori, venendo poi al corrente di quanto era accaduto. Fatto entrare e accomodato all'interno, dopo poco tempo è stata rintracciata la madre, che nel frattempo si era allarmata non poco e aveva contattato anche altri parenti della zona per la ricerca del bambino. La famiglia risiede in zona.