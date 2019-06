Monterenzio: telefoni e cellulari muti, paese isolato per 28 ore

"Visto il guasto alle linee telefoniche si comunica che per emergenze di tipo sanitario, nel caso il 118 non sia funzionante, è necessario contattare il 112". E' questo l'annuncio pubblicato nel pomeriggio di oggi sul sito istituzionale del Comune di Monterenzio e sulle pagine social, che avverte i cittadini del 'guasto' in atto.

I primi disagi sono inizati verso le 15 di ieri in diverse frazioni: problema che ha poi investito tutto il paese.

Uffici, ristoranti, tabacchi e abitazioni non hanno avuto per un giorno e mezzo linea telefonica. "Siamo stati completamente isolati per 28 ore - spiega a BolognaToday il neosindaco sindaco Ivan Mantovani - Non avevamo neanche la possibilità di avvisare la comunità. Abbiamo il sistema di Allert System ma senza rete telefonica era completamente inutile. Siamo riusciti a risalire al problema, scoprendo che in un cantiere a Loiano hanno tranciato un cavo della linea Tim, e di conseguenza anche tutti gli operatori che si appoggiano a questa compagnia non riuscivano più a fornire il servizio".

E ancora: "I disagi alle attività produttive sono stati enormi, senza contare la parte di assistenza sanitaria e chi era in casa con gravi patologie. Il problema è che non c'è mai stata una vera organizzazione, per un motivo o un altro qualche black out accade spesso da queste parti. Bisogna lavorare in questa direzione, trovare delle soluzioni e fare manutenzione. Ora, fortunatamente, la situazione sta ritornando alla normalità".