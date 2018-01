Abbiamo chiesto ad alcuni cittadini se il Blue Monday ha influenzato le loro giornate

Il Blue Monday nasce nel 2005 nel Regno Unito quando lo psicologo dell’Università di Cardiff, Cliff Arnall, spiegò tramite una complicata equazione come calcolare il giorno più triste dell'anno. Non c'è nessuna prova scientifica a riguardo, anzi, un motivo in più per essere felici. (da Today)