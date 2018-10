"Bologna estate": il bilancio degli eventi della Città Metropolitana

Più di 300 tra festival, rassegne, escursioni culturali e spettacoli in luoghi inusuali con 180.000 le presenze. Sono i di "Bologna estate", il programma di eventi della Città Metropolitana. Riconfermato il successo degli appuntamenti ormai storici come: Porretta Soul Festival, The Valley Of Soul, Infrasuoni, Eco della Musica, i concerti della Cisterna e il Porretta Summer Festival in Appennino. Grandi protagonisti sono stati i festival. In quelli musicali è stato il jazz a farla da padrone con: Medicina Jazz Festival, Zola Jazz&Wine, Selva in Jazz e il Festival Jazz dell'area metropolitana di Bologna ad Anzola.

Infine tante le rassegne e gli spettacoli in luoghi inusuali: dalle notti delle Sementerie nelle campagne di Crevalcore a SereNERE 2018 nel borgo di Monte Acuto delle Alpi fino alle serate alla scoperta delle Stelle negli osservatori di Loiano e Persiceto.

Appennino

Per il primo anno è stato coinvolto anche l’Appennino: quasi 50.000 presenze trascinate dal Porretta Soul Festival e da Valley of Soul (con circa 30.000 presenze tra il 19 e il 28 luglio). Tante persone anche per: Covili Visionario resistente (7.000 persone tra il 19 maggio e il 15 agosto e 1.500 classi coinvolte), i concerti della Cisterna (1.500 presenze), Infrasuoni (1.300), l’Importanza di essere Piccoli (1.200), le giornate di inaugurazione della Via Della Lana e della Seta (1.200), le serate all’osservatorio di Loiano (oltre 1.100), Eco della Musica (1.000), Dei Suoni i Passi (800), sereNERE (500 presenze nel piccolo Borgo di Monte Acuto delle Alpi che in inverno conta 14 residenti).

Pianura

Oltre 6.000 spettatori per le 44 proiezioni di B'est Movie, 5.500 per Funkyland a Persiceto, 4.000 visitatori al CondiMenti Festival di Castel Maggiore, 3.500 ad ascoltare i 16 concerti di Borghi e Frazioni in Musica. Un successo anche: Culture dal Mondo a Castenaso (che ha richiamato 1.300 persone), gli spettacoli alle Sementerie nelle campagne di Crevalcore (1.250 paganti), i 4 appuntamenti di Selva in Jazz (con oltre 200 persone a serata), il Festival Jazz di Anzola appena concluso (un migliaio di presenze) e le serate all’osservatorio di Persiceto con oltre mille persone.

Reno-Lavino-Samoggia

Da segnalare le conferme di due appuntamenti storici come il Cinema Gran Reno (15 mila spettatori) e i concerti sulle colline di Zola Jazz&Wine (1.570 presenze), mentre sul lato opposto della città metropolitana bene sono andati il Festival La torre e la luna a Ozzano e le passeggiate “ritorno alla natura” al Parco dei Gessi.

Imolese

Numeri molto significativi: circa 80mila presenze totali di cui ben 70.000 per Imola in Musica e oltre 4mila per Imola Summer Piano Academy & Festival.

Escursioni

Altro grande filone dell'estate metropolitana bolognese è stato quello delle escursioni guidate, a piedi o in bicicletta, condite da appuntamenti culturali e performance. Ricordiamo: le passeggiate “ritorno alla natura” attraverso sapori, profumi e emozioni al Parco dei Gessi, la rassegna di escursionismo, animazione, esplorazione e geocaching alla scoperta dei tesori della Val di Zena, i Percorsi della Memoria di Coviliarte in Appennino, “In bicicletta... con gli artisti” nel persicetano, Dei suoni i Passi – fantasia musicale sulla Via degli Dei, Il Festival itinerante di poesia e musica "L’importanza di essere piccoli" alla scoperta dei borghi dell'Appennino, Pedalando fra città e campagna nella pianura di San Giorgio di Piano e soprattutto l'inaugurazione della nuova Via della Lana e della Seta da Bologna a Prato e infine "Storia e storie dal fiume Reno: parole e canti in viaggio tra il bosco e il fiume" nell'area naturalistica della Bisana tra Pieve di Cento e Galliera.

