Il Frosinone affonda il Bologna: contestazioni fuori dallo stadio

Una sconfitta che pesa. Quattro gol dal Frosinone in casa. I tifosi del Bologna all'esterno dello Stadio Dall'Ara hanno contestato la dirigenza e la società.

Scortato da un cordone di Polizia è arrivato anche il Presidente Joey Saputo: "Sono deluso come tutti voi" ha detto tra le grida dei supporter rossoblù. In conferenza stampa ha chiesto scusa ai tifosi: "La squadra ha fatto pietà, è stata terribile. Abbiamo perso una partita così importante senza carattere. Non è il Bologna che voglio vedere, cambierà".