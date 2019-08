Tempesta di vento: alberi divelti, bus deviati e disagi

Decine le richieste di intervento alla polizia locale e ai vigili del fuoco, per una tromba d’aria che si è abbattuta su San Lazzaro. Svariati gli alberi caduti in mezzo alla strada, creando particolari disagi in via Jussi, a ridosso della rotonda dove c’è il Gese, via Fondé e in via Madonna dei Boschi.

Problematico, a causa della grandezza, l’albero caduto in via Solarolo. Le pattuglie della polizia locale sono già intervenute in alcuni punti, e sono una trentina gli interventi richiesti ai vigili del fuoco. Il maltempo si è abbattuto anche su Ozzano, dove ha grandinato nella zona collinare, e tra Castenaso e Ozzano.

Anche il sindaco di Budrio, Maurizio Mazzanti, su Facebook: "La protezione civile sta uscendo per verificare eventuali danni".

Quella di oggi pomeriggio è stata una tempesta di vento, downburst in gergo metereologico, visibile anche dai colli. Verifiche in corso anche a Bologna centro. Il forte vento ha spezzato un albero in via Turati, all'incrocio con via XXI Aprile, zona Saragozza, mentre su via Zanardi un altro albero è caduto su un autobus in transito. Nessuno è rimasto ferito.

Colpito anche il mercato della Piazzola: ombrelloni e bancarelle ancora una volta distrutte dal vento. Un ambulante è rimasto lievemente ferito.

Tper

Deviazioni e possibili ritardi degli autobus urbani: "Il #maltempo ha provocato alcuni danni ad alberature, la caduta di alcune recinzioni e problemi a qualche cornicione - scrive l'azienda di Trasporti - sono state necessarie alcune deviazioni alle linee del trasporto pubblico. Situazioni che vengono gestite in loco. Possibili ritardi".

