Investimento mortale sulla Bologna-Verona, ripristinata la circolazione treni

E' riaperta e sta tornando progressivamente alla normalità, dalle 12.40, la circolazione ferroviaria sulla Bologna – Verona, sospesa dalle 9, e poi parzialmente riattivata alle 12.05 per l’investimento di una persona.

Sul posto sono finiti gli accertamenti dell'autorità giudiziaria: una donna di circa 35 anni è deceduta, travolta da un convoglio Italo in transito alla stazione di San Giovanni in Persiceto. Non si conosce la dinamica dell'accaduto ma dai primi accertamenti si propende per un gesto volontario.

Pesanti le ripercussioni sula tratta, con un Frecciargento proveniente da Bolzano che ha accumulato oltre tre ore di ritardo.