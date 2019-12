In Bolognina c'è un nuovo centro socio educativo per bambini e ragazzi \ VIDEO

Inaugurato il nuovo centro socio-educativo Et30 rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni ospitato in uno spazio di Acer Bologna in via Franco Bolognese. "Abbiamo deciso di destinare questo immobile di Acer al nostro centro socioeducativo – afferma Daniele Ara, presidente del quartiere – così adesso questi 30 bambini e ragazzi, che nell'ultimo anno hanno cambiato varie sedi, finalmente hanno una casa tutta loro e con una nuova sede si potrà lavorare ancora meglio".