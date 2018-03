Buche sulle strade: la Regione stanzia 3 milioni

Tre milioni di euro della Regione per riparare le buche sulle strade. Lo ha assicurato questa mattina l'assessore alle attività produttive Palma Costi.

I fondi sono stati messi a disposizione a febbraio "per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale provinciale". A queste risorse regionali si aggiungeranno gli stanziamenti statali, previsti nella legge di stabilità 2018: 120 milioni per il 2018 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

E' la risposta di Palma Costi al consigliere M5s Andrea Berani, che chiedeva alla Regione "quali misure intenda adottare, assieme agli enti locali ed al Governo, per risolvere le gravi criticità delle strade provinciali, completamente prive di adeguate forme di manutenzione".

"Si ricorda - ha aggiunto l'assessore - che Anas impegna per la manutenzione straordinaria per le strade di propria competenza risorse per 30.000 euro per chilometro ogni anno. La Regione ha previsto per il 2018 lo stanziamento di sette milioni di euro (fondo di sviluppo e coesione) a favore delle Unioni o fusioni di Comuni montani per la manutenzione straordinaria delle strade comunali montane". Bertani ha sttolineato "la necessità di programmare un piano straordinario, evitando di andare avanti con rattoppi che non risolvono il problema e che fanno tra l'altro spendere ulteriori risorse in più" convocando Anas per le criticità delle strade di sua competenza". (dire)