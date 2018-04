Lavori Hera a Budrio: salta conduttura, 5 aprile residenti senz'acqua

A Budrio si è verificata una grossa rottura a una tubatura portante in via San Vitale. Il Comune fa sapere che giovedì 5 aprile, dalle ore 8 fino al termine dei lavori (presumibilmente tardo pomeriggio), sarà interrotta l'erogazione dell'acqua.

Le località interessate:

BUDRIO CAPOLUOGO

MEZZOLARA

VEDRANA

PRUNARO

CENTO

MADDALENA

DUGLIOLO

VIGORSO

BAGNAROLA (subirà solo un calo della pressione).

"Consigliamo a tutti di fare abbondante provvista d’acqua per le prime necessità, come l’uso alimentare e per gli scarichi del bagno. Per quanto riguarda le scuole sono garantiti i servizi di refezione scolastica e l’utilizzo dei bagni con sacche di acqua", conclude la nota.