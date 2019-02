Caab, ecco il fotovoltaico con accumulo più grande d'Italia

Sul tetto della nuova area mercatale del mercato ortofrutticolo di Bologna sarà installato un impianto fotovoltaico di 450 kWp, abbinato a un sistema di accumulo di taglia industriale da 50 kWp - 210 kWh. In sostanza significa che l'impianto permetterà alla struttura di autoconsumare circa l'80 per cento del proprio fabbisogno annuo e di garantire una produzione annua di energia elettrica di circa 520mila kWh, capaci di soddisfare il consumo medio di 200 famiglie.

Si tratta dell'impianto fotovoltaico con sistema di accumulo energetico per autoconsumo più grande d'Italia e guiderà il Caab verso il traguardo del 100 per cento a energia solare e a km-zero. L'impianto, progettato da Rea srl ed eseguito da Kineo Energy e Facility Srl, sarà collaudato entro la fine di marzo e si trova accanto a Caab 1, l’impianto realizzato in partnership con Unendo Energia che già vanta il primato del più grande impianto fotovoltaico su tetto d’Europa.

Il nuovo impianto, finanziato con oltre 400mila euro del Fondo Energia della Regione, è il primo in Italia economicamente sostenibile anche senza incentivi: l'energia prodotta in eccesso sarà usata per alimentare due colonnine di ricarica per veicoli elettrici, installate nell'area parcheggio.