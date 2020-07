Corticella: trovato un cadavere sotto la rampa della tangenziale

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato questa mattina in zona Corticella. Si tratta di un uomo del 1960, della provincia, sul quale non sarebbero state trovate tracce di violenza e il decesso sarebbe stato causato da una overdose.

Il fratello ne aveva denunciato la scomparsa 15 giorni fa.

Il corpo è stato trovato da un uomo senza fissa dimora in un canale di scolo, sotto la rampa dell'ingresso 6 della tangenziale.

Lanciato l'allarme sul posto è intervenuta la Scientifica, Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118.