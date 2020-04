Calci e pugni, poi la rapina: residente avverte polizia, arrestati due giovani

Prima l'aggressione, poi la rapina. Parapiglia ieri sera in piazza dell'Unità, dove intorno alle 22:15 le volanti della polizia sono intervenute per una segnalazione di una violenta lite in corso tra più ragazzi.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato tre ragazzi, due dei quali -due ragazzi di 21 anni, cittadini egiziani- hanno riferito di essere stati percossi e rapinati di alcuni effetti personali da parte di un gruppo di tre ragazzi più grandi. Uno di questi era ancora nei pressi del luogo del fatto, subito fermato e identificato. Di un altro del gruppo degli aggressori si sono perse le tracce, mentre un terzo soggetto è stato rintracciato in zona e poi identificato dalle vittime del gesto.

Entrambi i sospetti fermati, tutti e due cittadini tunisini di 31 anni, sono noti alle forze dell'ordine per un lungo elenco di reati contro il patrimonio e la persona e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso