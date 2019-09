A cena con gli amici, si accascia in strada: morto a 13 anni

Si è accasciato al suolo poco dopo essersi alzato da tavola. Così è morto un ragazzo di 13 anni ieri sera a Calderara di Reno. Il giovanissimo era in compagnia di genitori e amici, a cena in una pizzeria del paese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, il 13enne poco prima di sentirsi male, si sarebbe alzato da tavola per andare a prendere una boccata d'aria: quando però è uscito si è accasciato al suolo, venendo soccorso dopo qualche tempo quando non è stato visto rientrare. Nulla da fare per i soccorritori, che hanno provato a rianimare il ragazzo. Il giovane pare soffrrisse già di una patologia.