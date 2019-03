Aggressione Candiani al Cosmoprof: rimpatrio immediato per i responsabili

E' stata convalidata l'espulsione immediata dei due cittadini macedoni responsabili dell'aggressione alla madre e al sottosegretario all'interno Stefano Candiani e ritenuti socialmente pericolosi.

Questa sera stessa partiranno dall'aeroporto di Malpensa per far ritorno nel loro paese d'origine.

Sabato il politico e la madre erano stati aggrediti al Cosmoprof, mentre riprendevano un capannello di soggetti dediti al gioco delle tre campanelle.

La madre 74enne, è caduta e ha battuto la testa. E' stata trasportata al Pronto Soccorso, da dove è stata dimessa in giornata con dieci giorni di prognosi.

Altri tre soggetti sono stati denunciati per lo stesso episodio: si tratta di due 41enni, rumeno e croato, quindi comunitari, e di un 55enne macedone, sposato a una cittadina tedesca. . Per tutti e tre è scattato l'allontanamento in via amministrativa dal territorio del Paese.