Due cani da caccia sono rimasti incastrati in un cunicolo in una cava, sul territorio di Castiglione dei Pepoli, in località Baragazza in via Serra.

Sono due segugi maremmani per la caccia al cinghiale e si chiamano Muscolo e Orfeo.Si sono infilati in un anfratto all'interno di una vecchia cava. I vigili del fuoco sono sul posto insieme ai carabinieri. Nelle vicinanze la linea Gotica e la probabilità di incappare in ordigni bellici, per questo motivo sono stati allertati anche i Carabinieri.