Cantieri stradali: ecco tutti i lavori in programma a Bologna

Ecco i lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 13 agosto. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

Resta chiusa via Elio Bragaglia, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pagni di Lapo Portigiani e quello con via Caduti di Amola, fino al termine dei lavori di ripristino del sovrappasso autostradale danneggiato a seguito dell’incidente di Borgo Panigale.

Per consentire le manovre di raccolta rifiuti dei mezzi Hera, viene istituito un divieto di sosta sul tratto di via Pagni di Lapo Portigiani compreso tra il civico 5 e il civico 6.

In via Irnerio, prosegue fino al 31 ottobre la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Via Giuseppe Dozza è interessata da lavori di intervento conservativo del ponte Savena fino all'8 settembre, con restringimento della carreggiata in corrispondenza del ponte e il mantenimento del doppio senso di circolazione.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è ancora interessata, fino al 2 gennaio 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Su via de' Carracci, nel tratto da via Zanardi al civico 69, compreso il marciapiede su entrambi i lati, restringimenti di carreggiata e istituzione di senso unico con transito alternato, fino al 30 settembre, per lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile e lavori di riqualificazione della sede stradale.

Viale Sandro Pertini è oggetto di restringimento di entrambe le carreggiate da tre a due corsie di marcia, nel tratto del ponte sul fiume Reno, per lavori di adeguamento e manutenzione del ponte, fino al 31 ottobre.

Proseguono i lavori di riqualificazione stradale e manutenzione straordinaria della segnaletica nel tratto di via Stalingrado compreso tra via Donato Creti e via Sebastiano Serlio, con possibili restringimenti della carreggiata stradale nel tratto interessato e deviazione della viabilità ciclabile e pedonale. I lavori, che dovrebbero concludersi entro il 7 settembre (condizioni climatiche permettendo), fanno parte di un progetto che prevede complessivamente 55 interventi per un investimento di circa 640 mila euro e rispondono all'esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza dell'incrocio semaforico con le vie Serlio e del Lavoro, un punto molto congestionato e a elevata incidentalità, e dare una maggiore accessibilità alla zona di via Mascherino.

Su via Santo Stefano, lavori di ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido, nel tratto da via Dante a via Guerrazzi, con verifica della funzionalità delle acque meteoriche, fino al 31 agosto.

Largo Trombetti e via Belmeloro saranno chiuse per lavori di sostituzione condotte del teleriscaldamento, in diverse tratte fino al 7 settembre: prima Largo Trombetti da via Acri a via San Sigismondo, e sarà possibile raggiungere il tratto successivo percorrendo via dei Bibiena e via San Sigismondo a senso unico alternato; per gestire il senso unico alternato su via dei Bibiena verrà installato un semaforo di cantiere. Successivamente chiuderà via Belmeloro, da via Selmi a via Acri, e sarà possibile raggiungere largo Trombetti accedendo da via Petroni e percorrendo via Acri dove verrà invertito il senso di marcia con istituzione del senso unico verso Largo Trombetti. Infine chiuderà via Selmi all'incrocio con via Belmeloro con accesso e uscita dei residenti di via Selmi da via San Giacomo e, per i residenti nelle vie Belmeloro e Andreatta dal lato viale Filopanti.

Lavori di ripristino di frana stradale su proprietà privata di fronte al civico 62 di via di Casaglia, fino al 31 agosto.

Via Pasubio ancora interessata da lavori di rifacimento di marciapiedi e rete fognaria per la raccolta delle acque meteoriche, nel tratto tra via Timavo e via Piave, con restringimento di carreggiata e divieto di sosta fino al 24 agosto.

Via della Salute all'altezza del Terminal Aviazione Generale Bologna (TAG) chiuderà fino al 25 agosto per la realizzazione di nuova viabilità con successiva soppressione del passaggio a livello.

In viale Berti Pichat restringimento della carreggiata esterna in prossimità del civico 4/2 per lavori di scavo per nuovo allaccio teleriscaldamento fino al 31 agosto.

Via Saragozza marciapiede lato sud dall'intersezione con Piazza di Porta Saragozza all'intersezione con via di San Luca, subirà un restringimento di carreggiata per lavori del Comune di Bologna per la riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali fino al 24 agosto.



Lavori in fase di attivazione

Via Castiglione sarà chiusa nel tratto compreso tra via De' Chiari e via Cartoleria, il 16 e 17 agosto dalle 8.30 alle 17, per lavori di sistemazione delle caditoie e di parti della pavimentazione ammalorata.

Via Collegio di Spagna sarà chiusa dal 16 al 24 agosto per il riprisitno della pavimentazione stradale in cubetti, dopo i precedenti scavi per la manutenzione della rete gas.

Via Emilia Ponente sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale tra viale Sandro Pertini e via Marzabotto il 13 e 14 agosto, con restringimenti di carreggiata.

Su via Zampieri, la riprofilatura delle aiuole delle alberature nel tratto tra via Nicolò dall’Arca e via Antonio di Vincenzo, comporterà restringimenti di carreggiata dal 13 al 24 agosto.