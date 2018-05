Cantieri in città, mappa dei lavori in corso: chiude via Castiglione

Nella notte tra domenica e lunedì, via Castiglione chiusa al traffico dall'1 alle 5 del mattino per lavori Hera all'angolo con via Sampieri. Ma nell'elenco dei lavori stradali previsti per la prossima settimana spicca anche la chiusura di via Bertiera dal 23 al 25 maggio, dalle 8.30 alle 18, per lavori di rifacimento del tetto di un fabbricato.

Via Begatto, sempre nel centro storico, sara' invece chiusa per lavori di trasloco al civico 20 il giorno 23 maggio dalle ore 9 alle 15. Chiusura in vista anche per via dello Spalto, mentre via Dozza sara' interessata dai lavori previsti sul ponte Savena dal 21 maggio al 18 agosto, "con restringimento della carreggiata in corrispondenza del ponte e il mantenimento del doppio senso di circolazione". Su via San Donato, i lavori di Enel per la sostituzione di un semaforo comporteranno il restringimento della carreggiata stradale e la chiusura del marciapiede, con istituzione di senso unico da viale Berti Pichat verso la rotonda Sant'Egidio e la chiusura della corsia preferenziale in direzione centro dal 21 al 26 maggio. Via Bellini e via Valle d'Aosta saranno chiuse dal 21 al 25 maggio per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale sull'intera via, mentre dal 22 al 25, via Marco Emilio Lepido subira' un restringimento di carreggiata per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche sul ponte sul torrente Lavino.

Sempre dal 22 al 25 maggio, via Roncaglio sara' interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, con restringimento di carreggiata nel tratto tra via dei Giardini e via di Corticella. Via Toso Montanari sara' chiusa dal 23 al 25 maggio nel tratto tra via Mengoli e via Vela per lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

Su via Saragat restringimenti di carreggiata sono previsti dal 21 al 23 maggio per il ripristino della pavimentazione del marciapiedi. Via Fioravanti avra' invece un restringimento di carreggiata per lavori dal 21 al 23 maggio, con restringimenti di carreggiata. Sempre da lunedi' al 24 maggio ci sara' senso unico alternato regolato da movieri su via Montelungo: fresatura e rifacimento della pavimentazione stradale anche su via dei Sette Leoncini, che sara' a senso unico alternato regolato da movieri il 22 maggio. Infine, chiusura di via Santa Margherita del Colle, dal 24 al 25 maggio, per il rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, dall'incrocio con via del Pagnone a fine strada.

