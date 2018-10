Lavori e cantieri in città: i principali cantieri stradali in programma da sabato 27 ottobre

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da domani, sabato 27 ottobre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Dalle 9 di sabato 27 ottobre alle 19 di domenica 28 ottobre, via San Vitale sarà chiusa nel tratto compreso tra via Benedetto XIV e via Caldarese per l'installazione di una rete anticaduta dei calcinacci sulla facciata del palazzo ai civici 28 e 30. L'ordinanza predispone percorsi alternativi con doppio senso di circolazione su via Castiglione da via Farini a piazza del Francia e sensi unici alternati, regolati a vista, da piazza di Porta Ravegnana a via Caldarese, su via Castiglione, nel tratto da piazza del Francia a piazza della Mercanzia, su piazza della Mercanzia e su via Castel Tialto, chiusa all'incrocio con Strada Maggiore. I lavori si svolgono durante i T Days per limitare l'impatto sulla viabilità.

Lavori in corso

In via Irnerio, prosegue fino al 31 dicembre la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino all’1 febbraio 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Su via de' Carracci, nel tratto da via Zanardi al civico 69, compreso il marciapiede su entrambi i lati, restringimenti di carreggiata e istituzione di senso unico con transito alternato, fino al 31 dicembre, per lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile e lavori di riqualificazione della sede stradale.

Viale Sandro Pertini è oggetto di restringimento di entrambe le carreggiate da tre a due corsie di marcia, nel tratto del ponte sul fiume Reno, per lavori di adeguamento e manutenzione del ponte, fino al 15 dicembre.

Su via della Salute sono in corso fino al 30 novembre lavori di RFI per realizzare una nuova strada, con l'istituzione di un senso unico alternato all'altezza del Terminal Aviazione Generale di Bologna.

In via Zanardi prosegue fino a fine novembre il restringimento della carreggiata all'intersezione con via del Pane per i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria.

In via Brizio lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza con restringimento della carreggiata, divieti di sosta e divieto di transito (durante la fase di asfaltatura) fino al 9 novembre.

Via del Volto Santo continua ad essere chiusa al transito, mentre si inverte il senso di marcia di via Santa Margherita per il proseguimento dei lavori di monitoraggio e messa in sicurezza dell'edificio della Prefettura, fino al 18 novembre.

Via della Ghisiliera resta chiusa nel tratto compreso tra via San Pio V e via Ambrosini per lavori di scavo di Hera per rinnovo della rete idrica fino al 17 novembre.

In via Mattei continuano fino al 18 novembre i lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi.

Resta chiusa fino a febbraio via Schiavonia per un cantiere di ristrutturazione edile all'incrocio con Nazario Sauro.

In via Calabria proseguono i lavori di riqualificazione di strada e marciapiedi, con istituzione di divieti di sosta nel tratto interessato dai lavori, fino al 31 dicembre.

In via di Casaglia, fronte civico 62, proseguono i lavori per il ripristino dei danni causati da una frana stradale, con restringimenti di carreggiata. Il termine dei lavori è previsto per venerdì 9 novembre.

Via Galliera è interessata da restringimenti di carreggiata per il ripristino di tratti di pavimentazione in cubetti di porfido e verifica della funzionalità della raccolta acque meteoriche, fino al 31 ottobre.

Lavori in fase di attivazione

Via Cerodolo, sarà a senso unico da via dell'Elettricista a via del Ceramista, per il rifacimento della pavimentazione stradale, dal 29 al 31 ottobre.

Via Dagnini sarà a senso unico da via Murri a via degli Orti, per il rifacimento della pavimentazione stradale dal 31 ottobre al 2 novembre.

Via Don Marella, sempre per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, avrà restringimenti di carreggiata dal 31 ottobre al 2 novembre.

Via Emilia Ponente, per un rattoppo localizzato all'altezza del civico 228, subirà un restringimento di carreggiata da lunedì 29 ottobre.

Restringimento di carreggiata anche su via del Carroccio, per un ripristino localizzato all’altezza del civico 1 dal 29 ottobre.

Su via Orfeo, per un rattoppo all’altezza del civico 42, restringimento di carreggiata martedì 30 ottobre.

Via de Poeti sarà invece chiusa il 31 ottobre, per l'esecuzione di un ripristino localizzato all’altezza del civico 5.

La manutenzione della pavimentazione litica dell’asse via Santo Stefano-via Farini- via de' Carbonesi-via Barberia inizierà il 29 ottobre nel tratto compreso tra via Santo Stefano angolo Borgonuovo e piazza Malpighi, comportando restringimenti di carreggiata nel tratto interessato fino al 10 novembre.

Su via Emilia Ponente all'altezza del Pontelungo, inizierà dal 30 ottobre fino al 3 novembre, la posa di reti di protezione per il ripristino dei camminamenti sotto le arcate più esterne del Ponte. I lavori occuperanno le aree sotto al Ponte senza particolari interferenze con il traffico veicolare.