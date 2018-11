Cantieri stradali: i lavori in corso questa settimana

Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma la settimana prossima, da lunedì 26 novembre

Restringimenti su via Barberia e nel tratto verso Porta Santo Stefano per il riposizionamento dei basoli

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 26 novembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.



Lavori in corso:

In via Irnerio, prosegue fino al 31 dicembre la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all'incrocio con via Massarenti, è interessata fino all’1 febbraio 2019, da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Su via de' Carracci, nel tratto da via Zanardi al civico 69, compreso il marciapiede su entrambi i lati, restringimenti di carreggiata e istituzione di senso unico con transito alternato, fino al 31 dicembre, per lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile e lavori di riqualificazione della sede stradale.

Viale Sandro Pertini è oggetto di restringimento di entrambe le carreggiate da tre a due corsie di marcia, nel tratto del ponte sul fiume Reno, per lavori di adeguamento e manutenzione del ponte, fino al 15 dicembre.

Su via della Salute sono in corso fino al 30 novembre lavori di RFI per realizzare una nuova strada, con l'istituzione di un senso unico alternato all'altezza del Terminal Aviazione Generale di Bologna.

In via Zanardi prosegue fino a fine novembre il restringimento della carreggiata all'intersezione con via del Pane per i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria.

Via Volto Santo continua ad essere chiusa al transito, mentre si inverte il senso di marcia di via Santa Margherita per il proseguimento dei lavori di monitoraggio e messa in sicurezza dell'edificio della Prefettura, fino al 31 dicembre.

Resta chiusa fino a febbraio via Schiavonia per un cantiere di ristrutturazione edile all'incrocio con Nazario Sauro.

In via Calabria proseguono i lavori di riqualificazione di strada e marciapiedi, con istituzione di divieti di sosta nel tratto interessato dai lavori, fino al 31 dicembre.

In via Bellacosta fino al 7 dicembre lavori di rifacimento della pavimentazione di tutti i marciapiedi.

In via Indipendenza ripristini localizzati della pavimentazione lapidea nel tratto tra via Montegrappa e via Manzoni. I lavori saranno eseguiti nella giornata di oggi, sabato 24 novembre.

Via Dagnini, tra via degli Orti e Largo Lercaro, è interessata da lavori di riqualificazione stradale, completamento della zona 30 e ampliamento del percorso ciclabile fino al 22 dicembre, con restringimenti della carreggiata in corrispondenza del cantiere.

In via Malvolta sono in corso lavori iniziati come pronto intervento per un guasto alla rete del gas che richiedono la chiusura della strada all'incrocio con via dei Lamponi fino al 27 novembre.

Su via di Casaglia, da via Saragozza all'incrocio con via di Ravone, fino al 26 novembre lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali che comporteranno restringimenti della carreggiata stradale ed eventuale istituzione di senso unico alternato nei soli orari di lavoro.

Via San Vitale in corrispondenza di piazza di porta Ravegnana, sarà chiusa oggi, sabato 24 novembre dalle 8 alle 20 per l'esecuzione di indagini geofisiche tomografiche del terreno di fondazione delle aree limitrofe alla Torre Garisenda.

Via della Beverara sarà chiusa all'incrocio con via Mario Fantin, domenica 25 novembre dalle 7 alle 18, per lavori con autogrù.

Su via San Donato, al civico 195 sono previsti lavori di potatura e abbattimento di piante ad alto fusto di proprietà privata, oggi 24 novembre dalle 8.30 alle 14.30, che comporteranno istituzione del senso unico alternato regolato da movieri.



Lavori in fase di attivazione

Proseguono i lavori di manutenzione della pavimentazione litica dell’asse Santo Stefano-Barberia. I lavori si sposteranno su via Barberia, nel tratto compreso tra il civico 29 e piazza Malpighi, dalla notte tra il 28 ed il 29 novembre. L'area rimarrà comunque transennata fino al giorno 3 dicembre, con un restringimento di carreggiata, la realizzazione di una singola corsia e la modifica della temporizzazione dell’impianto semaforico per consentire la svolta dei bus verso piazza Malpighi. L’intervento verrà eseguito in orari notturni per i lavori di maggior impatto sulla viabilità, mentre altre lavorazioni sono previste anche in orario diurno con restringimenti di carreggiata.

Su via Santo Stefano, nel tratto tra via Dante e Porta Santo Stefano, lavori di ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido e verifica della funzionalità della raccolta acque meteoriche, con restringimenti di carreggiata dal 26 novembre al 15 dicembre.

Via Bellinzona sarà interessata dal rifacimento della pavimentazione del marciapiedi all'altezza del civico 16, con restringimenti di carreggiata dal 26 al 27 novembre.

Su viale del Risorgimento lavori di ripristino della cunetta laterale in cubetti di porfido, dal 26 al 30 novembre, con restringimenti di carreggiata.

Via Turati sarà interessata dal ripristino localizzato della pavimentazione stradale all’altezza del civico 104, il 27 e 28 novembre con restringimenti di carreggiata.

Via Emilia Ponente, per il ripristino della pavimentazione stradale all’altezza del civico 228, sarà oggetto di restringimenti di carreggiata dal 28 al 29 novembre.

Su via del Carroccio, per il ripristino localizzato della pavimentazione stradale all’altezza del civico 1, restringimenti di carreggiata dal 29 al 30 novembre.