Picchiata durante un litigio: dopo anni di violenze, denuncia il marito

Un cittadino tunisino di 50 annil, pluripregiudicato per furti e reati di droga, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. La sera di sabato 7 settembre, durante un litigio, ha picchiato la moglie, una bolognese 34enne. La donna ha riferito ai Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale, intervenuti nella loro abitazione, in provincia di Bologna, che da anni subiva il comportamento del coniuge, ma, come spesso accade, non aveva mai sporto denuncia, fino a a sabato sera.

La 34enne, ha chiesto di essere indirizzata verso un centro anti-violenza, così è intervenuto il personale del Pris - Pronto intervento sociale - che l'ha accompagnata in una struttura protetta. I Carabinieri stanno continuando le indagini.

"Spesso abbiamo la segnalazione senza denuncia o la denuncia e il ritorno a casa con il rifiuto delle vittime di rivolgersi a centri anti-violenza, quindi si fa un passo, ma non si completa tutto il percorso" aveva dichiarato il Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, Colonnello Pierluigi Solazzo, dopo il presunto femminicidio di Castello d'Argile, dove, all'interno di un casolare è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una donna, uccisa probabilmente dall'ex compagno: "La repressione non è l'unica medicina", in tema di prevenzione invece "stiamo cercando di sviluppare iniziative con enti e associazioni, già dal 2009 l'Arma ha istituito la sezione 'atti persecutori' e i futuri Carabinieri vengono formati".